AH stapt over op digitaal sparen van zegels

Het systeem blijft dat een klant voor €0,10 zegels kan kopen voor elke euro aan boodschappen. Die zegels worden na aankoop automatisch bijgeschreven in de AH-app, die een overzicht geeft van de gespaarde zegels. Bij een vol digitaal boekje met 490 zegels (dus €49) ontvangen de klanten het ingelegde bedrag plus €3. Dat is 6% van het opgebouwde bedrag, net als in het oude systeem met fysieke spaarkaarten.

Vorig jaar startte Albert Heijn al met digitaal sparen via de bonuskaart tijdens spaaracties. Volgens de supermarktreus is het digitaal sparen makkelijker en milieuvriendelijker, vanwege de besparing aan papier en afval. Wat zeker ook zal meespelen, is dat het bedrijf op deze manier beter inzicht krijgt in het koopgedrag en de wensen van de bonuskaarthouder.

Incompleet zegelboekje

De bestaande koopzegels en spaarboekjes worden afgebouwd, laat Albert Heijn maandag weten. Klanten die nog een incompleet zegelboekje hebben, kunnen hun boekje tot en met 31 december 2020 vol maken.

Met het afschaffen van de papieren zegelboekjes komt er een einde aan een tijdperk bij Albert Heijn. De supermarkt is er in 1955 mee begonnen.