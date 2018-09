Uit elkaar? Hier krijg je allemaal mee te maken

Vooral als er kinderen zijn, is het belangrijk om als ex-partners goede afspraken te maken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Is de liefde over? Je bent niet de enige. 14 september is de dag van de echtscheiding. Veel huwelijken sneuvelen in deze periode, net na de zomervakantie. Volgens het CBS eindigt 40% van de huwelijken in een echtscheiding. Daar komt van alles kijken, ook financieel. Een overzicht.