Vervoer Ikea snel elektrisch in Amsterdam

Dat maakte topman Jesper Brodin vannacht bekend in San Francisco. Naast Amsterdam doet Ikea hetzelfde in New York, Shanghai, Parijs en Los Angeles. ,,We willen voorop lopen bij het schoner maken van de lucht in de stadscentra’’, zegt Alberic Pater, manager duurzaamheid van Ikea Nederland.

Vrachtwagens en bakfietsen

Ikea gaat in Amsterdam rijden met 25 elektrische vrachtwagens en 5 elektrische bakfietsen. ,,We merken dat de vrachtwagenfabrikanten nog wat aarzelen om elektrische wagens te bouwen. Daarom investeren we er zelf in om ze hiermee te helpen’’, zegt Pater.

Ikea wil in 2025 in zijn geheel zijn overgestapt op elektrisch thuistransport. Volgens Pater zit daar meer aan vast dan het vervangen van een dieselvrachtwagen door een elektrische. ,,Elektrische wagens hebben minder bereik. We moeten dus ook een hub bouwen waar de auto’s tegelijk met het laden van goederen elektrisch worden opgeladen.’’

CO2-uitstoot

Ikea wil de huidige CO2-uitstoot met 80% omlaag brengen. Dat gebeurt door 40% minder energieverbruik in de winkels. Door gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie en door zero-emmissie in het thuistransport’’, zegt Pater.