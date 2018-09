Stevige verwijten van ondernemers aan Rutte

In een open brief richt Biesheuvel zijn pijlen op de afschaffing van de dividendbelasting en de geplande verhoging van de btw van 6% naar 9%. „De miljoenen ondernemers kopen niets voor jouw idee om €2 miljard weg te geven aan buitenlandse aandeelhouders”, schrijft hij in deze aan Rutte gerichte brief.

„In de periode van Rutte 1 en Rutte 2 hebben ondernemers een forse lastenverhoging voor de kiezen gehad”, licht de ONL-voorzitter toe. „Toen was het argument dat de overheidsfinanciën op orde moesten worden gebracht. Bij de verkiezingen heeft met name de VVD gezegd dat iedereen erop vooruit zou gaan. Mark Rutte heeft tegen mij gezegd dat hij zich realiseerde dat met name ondernemers een hoge prijs hebben betaald.”

Dividendbelasting

Het ’slapend VVD-lid’, zoals Biesheuvel zichzelf noemt, is zwaar teleurgesteld in de premier. In zijn open brief hekelt hij de inzet voor multinationals en hint daarbij op Shell die profiteert van de afschaffing van de dividendbelasting: „Ondernemerschap begint niet op een boorplatform in de Noordzee, maar bij jou om de hoek. Bij dat echtpaar dat de allerlaatste spaarcenten inzet om een eigen winkel te beginnen. Om die ene droom te verwezenlijken: baas in eigen huis.”

Biesheuvel vindt dat het kabinet een streep moet zetten door de afschaffing van de dividendbelasting en de btw-verhoging. Die twee maatregelen zijn min of meer tegen elkaar weg te strepen, al gaat de btw-verhoging al in 2019 in en de afschaffing van de dividendbelasting pas in 2020. Hoewel de begroting al is beklonken in de coalitie hoopt hij dat zijn wens nog steeds gehonoreerd kan worden.

Hogere btw

De verhoging van het lage btw-tarief moet €2,6 miljard opleveren. Daarmee financiert het kabinet de geplande verlaging van de inkomstenbelasting waar werknemers en kleine ondernemers van profiteren. De hogere btw zal zorgen voor duurdere boodschappen, kleermakers, schoenmakers, fietsenmakers en horeca.

Biesheuvel had gehoopt dat veel meer ondernemers in actie waren gekomen tegen de maatregel. „Het is relatief stil gebleven. Ik kom bijvoorbeeld net bij Koninklijke Horeca Nederland vandaan en die zijn net wakker geworden.”

Hij vindt ook dat werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland te weinig hebben gedaan. „Ik heb in de voorbije weken vooral VNO erop zien hameren dat de afschaffing van de dividendbelasting moest doorgaan.”

De brancheclub van horeca-ondernemers kan zich niet vinden in de kritiek, zo laat een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland weten. Ze wijst erop dat de branche van meet af aan al bezwaar maakt tegen de btw-verhoging.