'CK Infrastructure mikt op beursgang Londen'

Londen - De Hongkongse tycoon Victor Li wil met zijn bedrijf CK Infrastructure naar verluidt naar de beurs in Londen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het Aziatische concern, dat wereldwijd actief is met infrastructurele projecten in energie en water, zou daarover met partijen als banken in gesprek zijn.