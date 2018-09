ING voor uitleg naar Kamer

De bank moet meer dan driekwart miljard euro aan justitie betalen omdat er via de organisatie op grote schaal geld witgewassen kon worden. De tweede man van ING is, na druk uit de maatschappij en politiek, opgestapt, maar voor veel Kamerleden is de kous daarmee nog niet af. Ze willen dat de ING-top publieke verantwoording af komt leggen in een hoorzitting.

Hamers en Wijers

Het is door de woordvoerders Financën van de verschillende partijen nog niet besloten wie er precies wordt uitgenodigd voor de hoorzitting over het witwasschandaal. Er wordt gedacht aan topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers.

Die laatste mag in elk geval naar het parlement komen voor weer een ándere hoorzitting. Die ondervraging gaat over wat de bankensector geleerd heeft tien jaar na de val van Lehman Brothers. Ook die hoorzitting moet nog ingepland worden, maar komt er in elk geval, zo hebben de woordvoerders Financiën afgesproken. Wijers heeft dus minstens één uitnodiging op zak om zich te komen verdedigen tegenover boze Kamerleden.

Vragen

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil op zijn minst dat Hamers uitgenodigd wordt voor de hoorzitting over het witwasschandaal. Hij heeft hem genoeg te vragen. „Waarom wilde hij een miljoen meer verdienen toen hij al wist dat onder zijn verantwoordelijkheid de bank meewerkte aan strafrechtelijke overtredingen?” De sociaaldemocraat vraagt zich, net als andere politici, af waarom Hamers niet zelf is opgestapt.

ING ligt sowieso onder de loep van Den Haag. Niet alleen oppositiepartijen, maar nu ook coalitiepartij CU, vraagt zich af of de overheid niet een andere huisbank moet nemen.

Bekijk ook: Financieel directeur ING stapt op