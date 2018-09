’AEX stijgt naar 609’

John Beijer (Turbo Trends) en Christophe Cox (Commerzbank Beursproducten). Ⓒ DFT

Amsterdam (DFT) - De Amsterdamse beursgraadmeter AEX is op weg om naar 609 punten te stijgen aan het einde van dit jaar. De index kan vervolgens in 2019 naar 702 punten oplopen, zei beursexpert John Beijer (Turbo Trends) donderdagavond tijdens een online seminar in samenwerking met DFT.