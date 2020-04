Blik beleggers gericht op bedrijfscijfers en coronacrisis

Het zwaartepunt qua bedrijfsresultaten de komende week lijkt in Amsterdam op woensdag te liggen. Die dag is het naast een groot aantal kleinere fondsen aan bierbrouwer Heineken, verfreus AkzoNobel en uitzender Randstad. Vooral bij laatstgenoemd zal de impact van de coronacrisis mogelijk al goed te merken zijn aangezien veel bedrijven er voor kiezen om in crisistijd afscheid te nemen van flexibele arbeidskrachten.

Op maandag trapt zorgtechnologieconcern Philips het cijferbal af. Aan de ene kant zal Philips hebben geprofiteerd van de coronacrisis door de grote vraag naar medische ventilatoren en beademingssystemen. Aan de andere kant gaan bij de producten voor persoonlijke verzorging de zaken juist minder. Ook chemicaliëndistributeur IMCD opent maandag de boeken.

Adyen

Een dag later is het onder meer de beurt aan betaalbedrijf Adyen, tankopslagbedrijf Vopak en chiptoeleverancier ASM International een handelsupdate te geven. Levensmiddelenreus Unilever opent donderdag de boeken. Ook informatie- en dataleverancier RELX komt die dag met een update.

Verder zullen de komende week financieel dienstverleners als Intertrust en Flow Traders, uitbater van sportscholen Basic-Fit, advies- en ingenieursbureau Arcadis en verlichtingsbedrijf Signify handelsupdates publiceren.

Vertrouwensbarometer

Ook zullen de markten uitkijken naar de IFO-vertrouwensbarometer van Duitse ondernemers en de ZEW-index met de verwachtingen van analisten en beleggers over de Duitse economie. Ook worden cijfers over het consumentenvertrouwen in Nederland, Duitsland en de VS bekendgemaakt.

Verder blijven beleggers gespitst op de wekelijke cijfers over de uitkeringsaanvragen in de VS. De voorbije weken klopten miljoenen Amerikanen die hun baan kwijt raakten al aan bij de overheid.

Op het cijferfront wordt het ook in het buitenland druk. Op de agenda staan onder meer bedrijven als frisdrankreus Coca-Cola, uitzender Manpower, streamingsdienst Netflix, Primark-moeder AB Foods, SAP, levensmiddelenconcern Danone, automakers Peugeot-moeder PSA en branchegenoot Renault, luxemerk Kering, farmaceut Roche en creditcardmaatschappij American Express.