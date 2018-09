Royal Delft koopt bedrijfspand in Utrecht

Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, maakte al eerder bekend geld in stenen te steken. Met deze aankoop van het pand op Europalaan 93 in Utrecht is de totale investering van 21 miljoen euro aan vastgoed afgerond. De nieuwe aankoop is volledig verhuurd aan een overheidsinstelling.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik