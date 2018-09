De aandeelhoudersvergadering vindt plaats in Ede. De benoeming is geen stempunt. Baldew is de opvolger van Hielke Sybesma die in mei van dit jaar Accell na 23 jaar verliet. Baldew komt over van de lokale tak van Unilever in Thailand, waar hij ook de functie van financieel topman bekleed.

