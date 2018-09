Beurs: Ahold en Adyen onderuit op hoger Damrak

De AEX-index sloot 0,2% hoger op 540,5 punten. De Midkap noteerde 0,3% in de plus op 778,2 punten. De koersenborden in Parijs (-0,1%), Frankfurt (+0,6%) en Londen (+0,3%) kleurden eveneens groen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend met een winst van 1,2% en bereikte daarmee het hoogste punt sinds februari.

Op Wall Street stond de Dow Jonesindex 0,2% hoger bij het Europese slot.

Het sentiment op de beurzen wordt gesteund door de verwachting dat de VS en China gaan overleggen over hun handelsconflict.

„Het is rustig, daar houden wij als langetermijnbeleggers van”, constateerde Stan Westerterp van vermogensbeheerder JNVB. „De omzetten zijn niet groot en veel negatieve uitschieters zijn er niet, afgezien van Ahold.”

Westerterp stelde vast dat de chipsector wat tot rust is gekomen. Zo stijgt chipmachinereus ASML vandaag licht, na een duikeling van 11% in de afgelopen twee weken. Dat had zijn weerslag op de AEX-index, waarin het aandeel voor ruim 12% meeweegt. Dat is meer dan ING, ABN Amro en Aegon samen.

Volgens Westerterp hebben chipfondsen extra last van de handelsoorlog. „Als een iPhone duurder wordt door hogere importtarieven, daalt de verkoop en daarmee ook de vraag naar chips”, legde hij uit. „De halfgeleleidersector is bovendien erg cyclisch. Dat wordt in de toekomst naar verwachting minder, omdat je veel meer toepassingen voor chips gaat krijgen.”

In de AEX was Ahold Delhaize de grootste daler met een min van 4,4% op €19,50. Het supermarktconcern kreeg een verkoopadvies van zakenbank UBS voor de kiezen, inclusief een verlaagd koersdoel van €18. In het afgelopen jaar steeg de koers van Ahold al bijna met een derde.

De hoofdfondsen werden aangevoerd door lampenmaker Signify met een winst van 3,6%.

Verzekeraar NN (+2%) profiteerde van een koopadvies van Bank of America.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe (+0,6%) steeg nadat de Franse toezichthouder ARCEP had gezegd dat consolidaties op de Franse telecommarkt niet onvermijdelijk zijn.

KPN steeg 1,2%. Het belang van de Mexicaanse telecomconcern América Móvil in KPN daalde naar 16,08%, zo blijkt uit een melding bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit kwam volgens KPN door het aflopen van een converteerbare obligatie. Eerder had América Móvil nog een belang van 24,83% in de onderneming.

ING noteerde 1,1% in het groen. De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (+0,2%) begint met een zogeheten Fase 1 studie met het programma MOR106 voor patiënten die kampen met eczeem. De studie vormt volgens Galapagos de volgende belangrijke stap in de strategie voor een snelle klinische doorontwikkeling van het middel.

In de Midkap was Air France KLM in trek met een plus van 2,4%.

Takeaway.com (-3%) behoorde daarentegen tot de achterblijvers. De beurskoers van de maaltijdenbezorger was de afgelopen tijd stevig opgelopen.

Op de lokale markt koerste beursnieuweling Adyen 5,4% in de min. Het betaalbedrijf verloor donderdag al 12% na het bericht dat vroeger investeerders een aandelenbelang van 7% hadden verkocht.