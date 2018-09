'Stap América Móvil bij KPN niet onverwacht'

Uit een melding bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de deelneming is verkleind tot 16,08 procent. Eerder had América Móvil nog een belang van 24,83 procent in de onderneming, zo blijkt uit de registers van de AFM. Opvallend daarbij is overigens dat América Móvil in eigen rapportages steeds een belang van 21,4 procent weergeeft.

KBC wijst erop dat América Móvil KPN al jaren ziet als een bezitting die beschikbaar is voor verkoop, waarvan op termijn tegen de juiste prijs afscheid kon worden genomen. De marktvorsers hanteren een hold-advies op het aandeel, dat donderdag sloot op 2,25 euro.