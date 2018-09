Metro zet supermarktketen Real in etalage

,,De groothandel is onze achtergrond en onze toekomst'', zei topman Olaf Koch bij de aankondiging. De afgelopen tijd was er al regelmatig interesse in Real, dat bekend is van zijn grote supermarkten, ook wel bekend als hypermarkten. Toen hield Metro dat nog af. Nu gaat het bedrijf actief op zoek naar een koper.

De omzet en winst van Real staan al enkele jaren onder druk, mede door concurrentie van goedkopere supermarktketens als Aldi en Lidl. De keten werd in 2006 gevormd door de samenvoeging van enkele kleinere ketens. In 2008 verkocht Metro 245 kleinere supermarkten om zich te richten op de hypermarkten, waar het er 280 van heeft.

Voor zijn Chinese groothandelswinkels bekijkt Metro strategische opties, zonder aan te geven wat die stappen precies zijn. Volgens ingewijden zou het Duitse bedrijf denken aan de verkoop van een belang of een samenwerking met een strategische partner om de groei aan te jagen. Metro heeft 93 Chinese winkels van zijn Metro Cash & Carry.