Minister: Schiphol mag vleugels uitslaan

Schiphol mag tot 2020 niet verder groeien dan 500.000 vluchten, daarna mag milieuwinst door de sector voor 50 procent worden gebruikt voor de groei van het vliegverkeer. „Dat hebben we afgesproken en daar hou ik me aan”, zegt de minister.

Luchtvaartmaatschappij KLM investeerde de afgelopen jaren honderden miljoenen, maar ziet daar pas iets van terug na 2020. Bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik stelt dat Schiphol pas weer veilig kan groeien in 2023 na de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Van Nieuwenhuizen wil daar niet uitgebreid op reageren: „Ik weet helemaal niet hoe ze daar bij komen.”

De bewoners rond Schiphol gaan met hun verzoek voor 2023 mee in het koor dat is ontstaan rond het verzet tegen de lage aanvliegroutes voor luchthaven Lelystad, waar verkeer van Schiphol naar toe moet. Deze zou volgend jaar april de deuren openen voor de burgerluchtvaart, maar de minister hield zich daar niet aan de gemaakte afspraken met de sector. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen stelde Van Nieuwenhuizen de opening uit, na protest van inwoners van Overijsselen Gelderland.

Van Ojik heeft een zetel in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) waar gemeenten, bewoners, milieuclubs en de luchtvaartsector polderen over de toekomst van het vliegveld tot 2030. Dit najaar komt de ORS met een advies. Ook komt er een brede volksraadpleging over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

VVD-minister Van Nieuwenhuizen wil dat advies afwachten: „Dan zal ik daaruit concluderen hoe echt de hele bevolking er over denkt.” Schiphol gaat wat haar betreft ’niet permanent op slot’.