Webinar: Meeliften op golven van valutamarkten

Ⓒ EPA

VANAVOND: Handelsoorlogen, Italië, Trump, Turkije. Zomaar wat zaken die de valutamarkten dit jaar flink in beweging hebben gezet. Deze gang van zaken brengt kansen met zich mee, maar ook risico’s. Twee specialisten van Monex Europe, Europa’s grootste valutabroker, praten u vanavond helemaal bij over thema’s die momenteel spelen in de markt.