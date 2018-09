'Consolidatie Franse telecombranche is mogelijk'

Soriano zegt dat hij het niet eens is met recente uitspraken van de topman van telecombedrijf Orange. De markt zou prima kunnen functioneren met vier aanbieders. ARCEP zou van mening zijn dat samensmeltingen niet meer per se uitgesloten zijn sinds de verschillende partijen fors hebben geïnvesteerd in glasvezelnetwerken.

ARCEP is overigens niet zonder meer voorstander van overnames van of door Orange, Altice Europe, Bouygues en Iliad. Alleen plannen die ten goede komen aan de Franse telecommarkt kunnen eventueel rekenen op steun.