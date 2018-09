Krapte blijft: weinig nieuwbouwhuizen in 2019

In 2018 werd er wel meer gebouwd, maar vooral bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woonwijken neemt niet toe. Dit komt door capaciteitsproblemen bij gemeenten en projectontwikkelaars om vergunningen te verwerken. Ook stijgende inkoopprijzen zetten een rem op het aantal nieuwbouwwoningen.

„Door te weinig bouwvergunningen en capaciteitsproblemen is de dubbelcijferige groei in de woningbouw voorbij”, aldus Maurice van Sante, senior econoom bij ING Economisch Bureau. „Voor zowel 2018 als 2019 verwachten we circa 66.000 gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Dit zijn er te weinig om de krapte op de woningmarkt op te lossen.”

Te weinig

Ieder jaar komen er 55 tot 60.000 huishoudens bij, bovendien worden er zo’n 15.000 huizen gesloopt. Er zouden dus zeker 70 tot 75.000 huizen gebouwd moeten worden om de verhoudingen op hetzelfde niveau te houden.

„Maar eigenlijk zouden we groei willen zien, om de oververhitte woningmarkt wat te verlichten”, aldus Van Sante.

Vergunningen

In 2017 groeide het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwhuizen nog met 30%. Van die groei was in de eerste helft van 2018 niets meer over. Volgens ING komt dit doordat na de crisis redelijk eenvoudige plannen zijn uitgevoerd, terwijl er nu ingewikkeldere bouwplannen bij de gemeentes liggen. Daar is geen mankracht voor. Daarnaast worden sommige vergunningen uitgesteld om woningen gasloos te maken.

Ook in de bouw zelf spelen personeelstekorten parten. De levertijden van bouwmaterialen lopen op doordat leveranciers hun productiecapaciteit niet snel genoeg kunnen opvoeren. In augustus zei meer dan een kwart van de bouwbedrijven te weinig personeel te hebben voor de werkzaamheden. Een op de vijf gaf ook aan materialen niet op tijd te ontvangen.