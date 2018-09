Erdogan sceptisch over rentegeweld centrale bank

In een speech liet Erdogan weten af te gaan wachten hoe de drastische aanpak van de Turkse centrale bank zal gaan uitwerken, maar dat volgens hem in de afgelopen 15 jaar de inflatie in Turkije nooit in lijn is geweest met de doelstellingen, zo meldt Reuters.

De voorgaande dag had Erdogan nog druk op de ketel gezet op de centrale bank om de rente juist te gaan verlagen. De centrale bankiers gingen daar dwars tegen door de rente met maar liefst 625 basispunten te verhogen naar 24%.