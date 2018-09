Nestlé gaat ontbossing vanuit ruimte bekijken

Ontbossing ten gunste van palmolieplantages komt veel voor omdat de vraag naar palmolie groot is en omdat de productie erg uitputtend is voor de gebruikte grond. Nestlé legde in 2010 vast dat er over twee jaar geen ontbossing meer mag plaatsvinden bij zijn toeleveranciers. Vorig jaar was 63 procent van de toeleveringsketen ontbossingsvrij zegt het bedrijf.

Het satelliettoezicht geldt vanaf december voor alle palmolieleveranciers van Nestlé.