Eneco blij met duidelijkheid kabinet over prijsplafond

„Op deze manier kunnen we onze systemen tijdig aanpassen zodat de klant per 1 januari 2023 voor een jaar structureel een lagere energierekening krijgt door middel van een gesubsidieerd lager tarief”, stelt Eneco in een eerste reactie.

Zelf zegt de onderneming „hard aan de slag” te gaan met de invoering van de tijdelijke maatregelen voor november en december, „zodat onze klanten minder gaan betalen en dan al de eerste verlichting gaan voelen.”

Energiearmoede

Eneco wijst erop dat met deze maatregelen huishoudens beter worden beschermd tegen energiearmoede. Ook verwelkomt het bedrijf de oplossingen van het kabinet voor onder meer klanten met een aansluiting op een warmtenet.

Brancheorganisatie Energie-Nederland, die meer dan 90 procent van de energiebedrijven in Nederland vertegenwoordigt, reageert eveneens verheugd op de aankondigingen van het kabinet. „We hebben hard toegewerkt naar dit moment. Het is belangrijk dat we huishoudens en andere kleinverbruikers nu duidelijkheid kunnen geven over wat het prijsplafond betekent voor hun portemonnee”, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen.

Energie-Nederland heeft de afgelopen periode naar eigen zeggen „intensief en constructief overleg” gevoerd met de betrokken ministeries. Om ervoor te zorgen dat energieleveranciers hun systemen tijdig kunnen aanpassen is volgens de organisatie wel verdere uitwerking nodig. „We zijn hierover met de betrokken ministeries in gesprek”, zo klinkt het.