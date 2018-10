Vooruitblik: Vizier gericht op ’goednieuwsshow’ van Rutte

In de afgelopen week nam de animo bij beleggers om in de markt te stappen geleidelijk weer iets toe vanwege de hoop dat Amerika en China de handelsgesprekken weer gaan hervatten. Een week eerder gaf de Amerikaanse president Tromp wakkerde de vrees voor een escalatie van de handelsvete nog flink aan. Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, heeft er een hard hoofd in dat er op korte termijn schot in de zaak zal komen tussen beide economische grootmachten. Hij wijst er op zowel Trump als de regering in Peking niet snel over de brug zullen komen om water bij de wijn te gaan doen.

De bijeenkomst van Europese centrale bank (ECB) had weinig om het lijf. De ECB houdt vast aan de plannen over de afbouw van de monetaire steun en stelde de groeiprognoses licht neerwaarts bij. De Turkse centrale bank kwam met een drastischer aanpak van de problemen in het land met een rentesprong naar 24%. Komende woensdag zal Draghi nog een speech houden in Berlijn. Volgens Mevissen had de bijeenkomst van de ECB ook schriftelijk afgehandeld kunnen worden doordat er ook nauwelijks ruimte meer is voor de ECB om het opkoopprogramma na eind december van dit jaar nog voort te zetten. Verder benadrukt hij dat na de zomer van 2019 enige beweging met het Europese rentebeleid te verwachten is.

De komende week krijgen beleggers op woensdag het rentebesluit van de Japanse centrale bank (BoE) voorgeschoteld. Mevissen gaat er van uit dat de BoE zijn kruit zal droog houden en ook geen wijzigingen zal aanbrengen in de omvangrijke monetaire stimulering. Verder zal het CBS vrijdag een nieuwe raming geven over de groei van de economie in het tweede kwartaal. Op maandag staan noginflatiecijfers uit de eurozone op het programma.

Op de derde dag dinsdag van september presenteert de regering-Rutte de miljoenennota met daarin een toelichting op de verwachte inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. De Rabo-econoom voorziet dat op het Damrak het financiële wel en wee nauwelijks impact zal hebben op beleggers. „Eén van de weinige zaken die interressant kan zijn voor de markt is de loonontwikkeling van werknemers in het komende jaar.”

In Amerika komen onder meer cijfers over de huizenmarkt buiten. De leidende indicatoren kunnen wat meer duidelijkheid gaan geven over de kracht van de economie in de VS.

Op bedrijfsniveau is de agenda vrijwel leeg. In de VS geven pakjesbezorger en techbedrijf Oracle op maandag inzage in de resultaten in het voorbije kwartaal.