Britse miljardair: zwartmakerij oud-topman Sports Direct

Volgens Ashely werd de voormalige topman een mes in de rug gestoken door de aanhoudende kritiek op het gevoerde beleid bij Sports Direct, zo meldt The Financial Times.

Hellawell moest eerder deze week het veld ruimen een uur voordat Sports Direct zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zou beginnen.

De oud-topman van Direct Sports stond al zeer langdurig aan het roer bij de Britse sportwinkelketen.