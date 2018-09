Nederlandse belegger heeft voorkeur voor Hollands glorie

We zijn inmiddels vele documentaires en films over deze bijzondere gebeurtenis verder. Beleggers van toen zullen met gemengde gevoelens terugkijken op die hectische periode. Sommigen gooiden vertwijfeld de handdoek in de ring en stopten met beleggen, anderen ondergingen het lijdzaam. Maar er waren er ook die hun kans zagen en kochten, alsof het de dolle dwaze dagen waren in hun favoriete warenhuis.

Van diepte- naar hoogtepunt

Sinds het begin van de vorige eeuw is gebleken dat extreme beurscorrecties, achteraf gezien, juist mooie koopmomenten waren voor beleggers. Na de val van Lehman Brothers en de wereldwijde kredietcrisis die volgde, was het niet anders. En uitgerekend daar waar het probleem ontstond, in de VS, is sinds het dieptepunt van de correctie (maart 2009) een beursstijging begonnen die nog steeds niet ten einde is en krachtiger is dan die van andere markten. Keer op keer wordt er melding gemaakt van nieuwe recordstanden in de belangrijkste Amerikaanse beursindices. En in augustus was er nog een record binnen deze records. Apple bereikte namelijk de enorme beurswaarde van één biljoen (1000 miljard) dollar. Kort daarop doorbrak ook Amazon die grens.

Zware jongens

Een gevalletje van groot, groter, grootst? Nou, volgens Visual Capitalist kunnen wij Nederlanders daar over meepraten. Daarvoor is dan wel een herberekening gedaan naar wat iets nu waard zou zijn geweest. We hebben het dan over ’onze’ VOC, De Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die bereikte door de succesvolle internationale handel een beurswaarde van 78 miljoen gulden in 1637 en dat zou omgerekend naar nu 7,9 biljoen dollar zijn geweest. Evenveel waarde als de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Daarvan zijn de meeste Amerikaans. Niet verwonderlijk dus dat in de toonaangevende index voor wereldwijde beleggers, de MSCI-world index, het gewicht van Amerikaanse aandelen overheerst. Dat gewicht is inmiddels zo’n 60%.

Misplaatst chauvinisme

Vanuit Amerikaanse invalshoek is enig chauvinisme over ’thuis beleggen’ dan wel te begrijpen. Door de bril van de Nederlandse belegger minder, want het gewicht van Nederland in deze index is slechts 1,3%. Wil je wereldwijd beleggen en vergelijken hoe je beleggingen presteren, dan is die MSCI-world index je ijkpunt. Dan vind ik het recente verslag van De Nederlandsche Bank opvallend. Er wordt door particulieren weliswaar voor €46 miljard via beleggingsfondsen belegd maar de Nederlander heeft ook een voorkeur voor aandelen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Van de 36 miljard die particulieren rechtstreeks in aandelen beleggen zit 25 miljard in beursgenoteerde Nederlandse aandelen. En die voorkeur scheelde de afgelopen 10 jaar behoorlijk wat rendement.

De MSCI-wereld index steeg in die periode gemiddeld 4 procentpunten meer, ruim 10% ten opzichte van zo’n 6% gemiddeld voor de AEX/AMX-index. Op een gemiddelde investering van EUR 3000 per huishouden is dat na 10 jaar een verschil van ruim EUR 2.400! Kortom, kijk verder dan de landsgrens. Ga wereldwijd beleggen in die landen en sectoren waar de groei is.

Patrick Damen werkt ruim 29 jaar in de financiële sector en sinds 1996 bij Robeco Retail. Hij is senior beleggingsadviseur en schrijft over zijn ervaringen en ontwikkelingen op de retailmarkt in Nederland