Beleggers Tesla maken zware tijden door

Na de goed ontvangen kwartaalresultaten van Tesla en tweet topman Elon Musk begin vorige maand om zijn bedrijf van de beurs te willen gaan halen, schoot de koers nog omhoog naar een voorlopige piek van $370.

Al snel kwamen er echter al barstjes in het inmiddels teruggetrokken exit-voornemen van Musk en kwam het aandeel in de voorbije weken in een neerwaartse spiraal terecht tot ruim onder de $300.

De uitkomsten van het onderzoek dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft ingesteld naar mogelijke koersmanipulatie door Musk zal naar verwachting als een zwaard van Damocles boven de koers blijven hangen.

Ook is het slecht teken dat al diverse topmanagers bij Tesla zich ziek hebben gemeld of al zijn vertrokken mede vanwege de moeilijke omgang met de eigengereide Musk.