Kleine plussen bij opening Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 26.170 punten. De brede S&P 500 klom licht tot 2905 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 8025 punten.

China accepteerde donderdag een uitnodiging van Washington voor verdere handelsgesprekken, al liet president Donald Trump doorschemeren dat de VS geen druk voelt om tot een deal te komen.

Recordomzet voor Adobe

Op bedrijfsgebied stond Adobe Systems in de aandacht. De softwaremaker, vooral bekend van Photoshop, zette afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken en verhoogde ook de winst fors. Ook voor de rest van het jaar verwacht Adobe dat de sterke vraag naar zijn producten aanhoudt. Het aandeel ging 1,5 procent vooruit.

Voorbeurs werd gemeld dat de detailhandelsverkopen in de VS in augustus met 0,1 procent zijn gestegen op maandbasis, wat minder sterk is dan verwacht. De Amerikaanse industriële productie ging vorige maand wel sterker omhoog dan was gedacht door economen. Na opening van de beurs volgen nog gegevens over het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan en cijfers over de bedrijfsvoorraden.