Crédit Agricole profiteert van Franse groei

Montrouge - De Franse bank Crédit Agricole heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van groeiende commerciële activiteiten in thuismarkt Frankrijk. Het financiële concern wist bijvoorbeeld meer klanten aan zich te binden die ook meer spaarden. Ook gaf de bank meer leningen uit aan zowel consumenten als bedrijven en werd in de kosten gesneden. Daardoor gingen zowel de baten als de winst omhoog.