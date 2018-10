Overstap niet zonder hobbels

Van bank veranderen is niet makkelijk, omdat je je nummer niet mee kunt nemen. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Na elk schandaal of grote storing staan sociale media er bol van: klanten die boos aankondigen over te stappen naar de concurrent. Maar hoe makkelijk is het eigenlijk om te switchen van bank, energieleverancier, telecomprovider of verzekeraar?