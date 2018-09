'Trump zet door met heffingen tegen China'

Het was al eerder bekend dat Trump van plan was met de heffingen te komen, maar nu zou hij dus daadwerkelijk groen licht hebben gegeven. Er worden momenteel nog wel pogingen gedaan om de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China weer op gang te brengen. Washington heeft inmiddels al tarieven op 50 miljard dollar aan Chinese producten ingevoerd.

Overigens dreigde Trump vorige week om met invoerheffingen op nog eens 267 miljard dollar aan goederen van Chinese makelij te komen, bovenop de tarieven op 200 miljard dollar aan goederen. Peking heeft laten weten met vergeldingsacties te zullen komen voor de Amerikaanse stappen.

Topoverleg

Trump zou donderdag topoverleg hebben gehad met zijn belangrijkste handelsadviseurs over China. Bij dat overleg waren onder andere minister Wilbur Ross van Handel, minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer, aldus de bronnen. Mnuchin heeft deze week nog Chinese topfunctionarissen uitgenodigd voor gesprekken en hervatting van het handelsoverleg.

Als alle heffingen waarmee Trump dreigt, daadwerkelijk uitgevoerd worden, zou dat vrijwel de gehele export van China naar de VS betreffen. Trump heeft op Twitter opgeschept dat hij aan de winnende hand is in het handelsconflict met China en geen druk voelt om tot een overeenkomst te komen tussen beide economische grootmachten.

Trump ergert zich aan het grote Chinese handelsoverschot met de VS. Ook beschuldigt hij China ervan Amerikaans intellectueel eigendom te misbruiken voor eigen gewin.