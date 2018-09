Lehman-auteur: ’Overheid veroorzaakt volgende crisis’

Dat concludeert Andrew Ross Sorkin, de auteur van de verfilmde bestseller ’Too Big To Fail’ over de start van de kredietcrisis in 2007 in de Verenigde Staten.

Sorkin, journalist bij de New York Times en beursprogramma Squawk Box op zakenzender CNBC, sprak destijds alle topbestuurders van de zakenbanken en de beleidsmakers in Washington. De 550 pagina’s van zijn boek uit 2009 gelden als eerste blik van binnenuit op het ontluikende drama op Wall Street dat de wereld in een ongekende crisis deed belanden.

,,We zullen nog andere crises krijgen”, stelt Sorkin in New York. ,,Maar de volgende zal denk ik niet in het bankensysteem beginnen, omdat regels en kapitaalvereisten die banken moeten volgen maken dat de zaken echt veiliger zijn geworden.”

De buffers die banken vanwege risico’s dienen aan te houden zijn enigszins opgehoogd. Dat is volgens de Amerikaan genoeg om bij een volgende tegenvaller, anders dan vanaf 2007, niet direct voor scheuren in het fundament te zorgen.

,,Mijn zorg zit nu meer in schaduwbankieren”, zo verwijst Sorkin, de kredietverstrekking door niet-banken, die ook over landsgrenzen gaat en buiten toezicht valt. Waakhond De Nederlandsche Bank constateerde in 2012 al dat die sector „substantieel” is en maakt dat ,,de mogelijkheden voor effectief ingrijpen zijn verminderd”.

Financieel journalist Ross ziet gevaar bij steden en (deel-)staten wereldwijd die zichzelf met hefboom-financiering hebben volgeladen met krediet. Terwijl veel banken die risicovolle financiering hebben moeten afbouwen, zijn deze overheden het volgende probleem bij een serie tegenvallers, meent Ross.

In Too Big To Fail beschrijft Sorkin gedetailleerd hoe autoriteiten na wekenlang koortsachtig overleg besloten uiteindelijk Lehman Brothers niet te redden. Dat andere banken zoals Bear Stearns eerder wel steun kregen, heeft in een land wars van overheidsingrepen de bakens verzet, stelt Sorkin. Ook vanwege de enorme steun die centrale banken tot op heden aan de economie geven. De bankbestuurders denken er nog op te kunnen rekenen dat ze gered worden.

Bekijk ook: Faillissement van Lehman nog altijd niet afgewikkeld