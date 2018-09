Faillissement van Lehman nog altijd niet afgewikkeld

Een werknemer van Lehman Brothers verlaat op 15 september 2008 het hoofdkantoor van zijn bank met een doos met bezittingen. Ⓒ Getty Images

Het afwikkelen van het faillissement van Lehman gaat nog jaren duren. De Nederlandse jurist Rutger Schimmelpenninck speelt een cruciale rol in de afwikkeling van het bankroet dat de kredietcrisis inluidde als vereffenaar namens Lehmans Brothers Treasury Co, de grootste schuldeiser in het proces.