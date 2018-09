Column: Met opties inspelen op herstel ASML

Het aandeel ASML begon dit jaar op circa €145 en zette eind juli een top neer vlak onder de €190. Deze 30% koerswinst is in krap twee maanden tijd grotendeels weggevaagd. De gehele chipsector staat onder druk, met name door de angst dat het hoogtepunt voorbij is. De afgelopen weken wezen Amerikaanse banken op een overaanbod van chipfabrikanten. Het Amerikaanse bedrijf KLA Tencor waarschuwde zelfs voor een vertraagde groei van de vraag naar geheugenchips.

ASML is volgens mij echter uniek. Het maakt machines die met extreem ultraviolet licht (EUV) kleinere transistors en chips kunnen produceren, waardoor grote chipproducenten afhankelijk van het bedrijf zijn. Bovendien is er geen enkele concurrent op dit gebied. Verder werd afgelopen maand een recordaantal van 341 nieuwe werknemers aangenomen. ASML kwam in juli met hele goede kwartaalcijfers en de omzet stijgt sneller dan verwacht. Het bedrijf is erg optimistisch en zei het tweede halfjaar nog gunstiger in te zien; het gaat extra machines produceren om aan de hoge vraag te voldoen. Van afkoeling lijkt bij ASML dus helemaal geen sprake. Ik denk dan ook dat de markt weer eens overdrijft en dat de huidige daling een koopkans biedt.

Ⓒ Lynx

De lange termijn grafiek laat zien dat de correctie plaatsvond binnen de meerjarige stijgende trend. Ik denk dat de grootste daling achter de rug is, waarbij een bodem is gevormd vlak onder de €150. Via een vertical call spread kan men profiteren van herstel de komende maanden.

Trade idee:

Deze optiecombinatie wilt zeggen dat u dezelfde hoeveelheid callopties koopt en verkoopt, waarbij de gekochte calloptie een lagere uitoefenprijs heeft dan de verkochte calloptie.

In dit voorbeeld koopt u de ASML Dec21’18 160 CALL en verkoopt u de ASML Dec21’18 180 CALL. Voor de gekochte call betaalt u €8 per optie. Voor de geschreven (verkochte) 180 CALL ontvangt u €2,10 per optie. Hiermee verkleint u de investering, waardoor deze optieconstructie in totaal €5,90 ( €8 - €2,10) kost. Vanwege de multiplier van 100 komt het totaal op €590. Dit is ook meteen uw maximale potentiële verlies.

U maakt winst als de koers op expiratiedag boven de €165,90 (expiratieprijs van gekochte call + de optiepremie) noteert. Dat is slechts 5% boven de huidige koers van €158,25. Stel dat ASML binnen 3 maanden 10% herstelt vanaf het huidige niveau tot circa €174, dan maakt u €810 winst. U mag op de dag van expiratie namelijk 100 aandelen ASML kopen op €160. De koers is €174 en dat betekent een winst van €14 per aandeel. Van de €1400 winst moeten echter de kosten van de call spread van €590 worden afgetrokken, waardoor €810 nettowinst overblijft. De winst is echter gemaximaliseerd tot circa €1390 door de geschreven call op €180. Ten slotte, mocht u geen fysieke levering wensen, dan is het van belang om de combinatie voor expiratie, oftewel 21 december 2018, te sluiten.

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn exclusief transactiekosten. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs.