'DNB waarschuwt banken die risico's nemen'

Dat zegt president Klaas Knot van toezichthouder DNB in een interview met Het Financieele Dagblad.

,,Het is niet mogelijk om hier voor alle instellingen één en hetzelfde cijfer op te plakken, maar als ik bij banken dubbelcijferige rendementen zie, roept dat bij mij vragen op", aldus Knot. De toezichthouder heeft actie ondernomen. ,,Je kunt een hoge rendementseis enkel waarmaken door aanzienlijke risico’s te nemen. Wij kunnen onderzoeken waar die risico’s precies zitten en hoe ze beheerst worden, en daar dan naar handelen." DNB is daarover in gesprek met banken. Knot noemt geen namen.