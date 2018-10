Topman Schiphol: groei mag best minder

Die moeten dan ook kieskeuriger worden met nieuwe bestemmingen. De opening van Lelystad Airport is daarbij onvermijdelijk.

Dat zegt Benschop in een vraaggesprek met Het Parool. ,,We hebben helemaal niet die hoeveelheid groei nodig die we de afgelopen jaren hebben gekend. Alleen gematigde groei is in lijn met onze twee doelstellingen: economische opbrengst en balans met de omgeving."

Deze week nog lieten actiegroepen van Schipholbewoners weten dat groei wat hen betreft uit den boze is. Maar zowel minister Cora van Nieuwenhuizen als Benschop houden vast aan de gemaakte afspraken over verdere groei na 2020. ,,Wat mij betreft blijven we daarbij ruim binnen de afspraken over milieugrenzen."