ABN AMRO rondt juridische fusie spoedig af

ABN AMRO Bank wordt de verkrijgende rechtspersoon en ABN AMRO Group houdt op te bestaan. Als gevolg hiervan worden alle aandelen in ABN AMRO Group aandelen in ABN AMRO Bank en zal elk certificaat één aandeel in ABN AMRO Bank vertegenwoordigen. De certificaten behouden hun notering op Euronext Amsterdam. De juridische fusie heeft geen gevolgen voor houders van door ABN AMRO Bank uitgegeven schuldpapier.

De fusie zal een positieve invloed hebben op verschillende kapitaalratio’s. Op pro forma basis verbeteren de kapitaalratio’s (per einde eerste kwartaal) als volgt: de Tier 1-kapitaalratio verbetert naar 19,8 procent (van 18,9 procent), de totale kapitaalratio naar 25,8 procent (van 21,7 procent) en de leverage ratio naar 4,3 procent (van 4,1 procent).

Met de juridische fusie verdwijnt de MDA shortfall (Maximum Distributable Amount) en worden de administratieve processen vereenvoudigd. Verder heeft de fusie geen materiële gevolgen.