Voorman VNO-NCW trots op dividendlobby

We moeten zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft. Ik wil voorkomen dat roofridders onze hoofdkantoren afbreken, zoals is gebeurd met ABN AMRO", aldus De Boer. Hij zei ook niet onder de indruk te zijn van de kritiek op de keuze van het kabinet-Rutte III om de dividendtaks af te schaffen.

De Boer vindt politici heel hypocriet als het over dit onderwerp gaat. Hij wees onder meer op een eerdere motie die door linkse partijen is ondertekend. Daarin roepen ze het kabinet op alles op alles te zetten om vijandige overnames uit het buitenland tegen te houden, zoals toentertijd bij Unilever en Kraft Heinz.

Compromis

Verder ziet De Boer niets in een compromis waarbij de dividendbelasting alleen wordt verlaagd en niet wordt afgeschaft.

FNV is nog altijd niet blij met de keuze van het kabinet om, zoals de bond het noemt, 2 miljard euro aan rijke buitenlandse aandeelhouders cadeau te doen. Om de ,,heersende onvrede" tegen de afschaffing van de dividendbelasting zichtbaarder te maken, gaat FNV de straat om ondertekenaars te werven voor de petitie tegen de afschaffing.

Volgens de bond is tot op heden alle kritiek op de afschaffing van de dividendbelasting aan dovemansoren gericht. De maatregel is volgens de klagers het zoveelste voorbeeld waarbij onder het regime van Rutte het grootkapitaal wordt bediend met belastingkortingen. Dit terwijl de Nederlandse werkenden en de mensen met een uitkering of klein pensioen worden geconfronteerd met extra lasten zoals de btw-verhoging, aldus FNV.