Baas Aston Martin noemt harde brexit ramp

Palmer, die eerder in het bestuur zat van de Japanse branchegenoot Nissan Motor, voegde zich met zijn opmerking bij collega Ralf Speth van Jaguar Land Rover. Die sprak recent zijn vrees uit over een brexit zonder handelsakkoord. Hij waarschuwde dat een slechte brexit-deal zou kunnen beteken dat duizenden banen in het gedrang komen. De rekening van de brexit zou voor Jaguar Land Rover oplopen tot 1,2 miljard pond (1,3 miljard euro) per jaar.

Palmer is overigens de zoveelste topman in de industrie die probeert de mogelijke gevaren van een brexit zonder een deal te verduidelijken.