BMW roept meer dan 100.000 auto’s terug uit China

Dat melden Aziatische media.

Het gaat om auto’s die tussen 2005 en 2011 zijn geproduceerd of geïmporteerd in China. De Duitse automaker belooft de auto’s na te kijken en zonodig gratis te repareren.

Brandgevaar

Door een defect in de airco, dat na verloop van tijd opspeelt, kan de temperatuur in de auto oplopen en is er zelfs brandgevaar.

