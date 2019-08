'Wall Street stevent af op lagere opening'

De aandacht op Wall Street gaat ook uit naar de brexitperikelen in Groot-Brittannië. Premier Boris Johnson geeft het parlement minder tijd om te debatteren over de brexit op 31 oktober. Hij stelt de officiële opening van het parlementaire jaar met vijf dagen uit. Hij vraagt koningin Elizabeth de zitting van het parlement op 9 september te schorsen en later dan gebruikelijk haar zogenoemde Queen's Speech (troontrede) te houden. Johnson ontkende dat hij met de schorsing het parlement buitenspel wil zetten bij de brexit, zoals critici beweren.

Tiffany zag de verkoop in de afgelopen periode dalen, net als de nettowinst. Het bedrijf handhaafde zijn prognoses voor het gehele jaar. Tiffany staat een hogere opening te wachten. Ook technologieconcern Hewlett Packard Enterprise (HPE) kwam met cijfers, plus een verhoging van de winstverwachting. Het aandeel HPE noteert voorbeurs flink hoger.

Coty

Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer cosmeticaproducent Coty, softwareleverancier Autodesk, horlogemaker Movado en Brown-Forman, moederbedrijf van whiskey-merk Jack Daniel's.

Medisch technologieconcern Medtronic kan mogelijk bewegen op de aankondiging dat topman Omar Ishrak volgend jaar april aftreedt. Er is al een opvolger voor hem benoemd.

Macro-economische kalender

De macro-economische kalender is vrijwel leeg op woensdag. Deze week komen nog cijfers over bijvoorbeeld de economische groei, de consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,5 procent lager op 25.777,90 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2869,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,3 procent, tot 7826,95 punten.