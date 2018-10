'Zorgen over gemorrel Brussel aan boekhoudregels'

Amsterdam - Beursgenoteerde bedrijven en grote beleggers in Nederland zijn faliekant tegen een plan van de Europese Commissie om internationale boekhoudregels Europees aan te passen. Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag. Grote bedrijven als Shell, Philips of Unilever zouden in dat geval gedwongen kunnen worden om in Europa een ander winstcijfer te presenteren dan in Azië of de Verenigde Staten.