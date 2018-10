ING neemt klimaat mee bij bedrijfslening

,,We gebruiken wetenschappelijke klimaatscenario's voor onze bedrijfsstrategie'', zei Isabel Fernandez, hoofd zakelijk bankieren van ING. De bank is niet van plan om leningen op te zeggen, maar gaat wel met ondernemingen in gesprek of ze hun doelen halen. Als bedrijven aan klimaatdoelstellingen voldoen, kunnen ze gunstigere voorwaarden krijgen.

