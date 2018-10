Nieuwe topman voor SnowWorld

Hubrechtsen was eerder onder meer werkzaam bij Studio 100 en de Vlaamse Mediamaatschappij. Tot voor kort was hij topman van Comics Station. Hendriks zal overigens nog tot maart 2019 actief blijven in een ondersteunende rol bij de onderneming.

SnowWorld kondigde verder aan dat het aandelenkapitaal met 15 procent wordt uitgebreid. Het betreft de uitgifte van 471.954 aandelen tegen een prijs van 9 euro. De aandelen worden uitgegeven aan Alychlo en aan de beheermaatschappij van Hendriks. Hierdoor stijgt het belang van Alychlo naar 84,6 procent en de deelneming van Hendriks bedraagt 5 procent. Met de kapitaaluitbreiding wordt het eigen vermogen met 4,25 miljoen euro versterkt.