Beurs: Geen angst voor nieuwe stap Trump

De AEX sloot 0,1% hoger op 540,9 punten. De AMX steeg 0,1% naar 778,7 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters wonnen ook terrein. De Duitse DAX bleef met een min van 0,2% achter. De Franse CAC40 sloot vrijwel onveranderd.

Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro verbaast zich erover dat beleggers zo rustig reageren op mediaberichten dat de Amerikaanse president Donald Trump vandaag nieuwe importheffingen zal aankondigen op $200 miljard aan Chinese producten. „Natuurlijk is dit niet goed. Het escaleert zonder dat een oplossing dichterbij komt. De rustige reactie heeft waarschijnlijk te maken met het tarief. De markt was uitgegaan van een heffing van 25%, terwijl het nu 10% lijkt te worden. Dit valt in de marge van ontwikkelingen waar bedrijven in hun dagelijkse activiteiten al rekening mee houden zoals fluctuaties in valuta's. Het is sterk de vraag of Trump zijn zin krijgt met de verdere escalatie in de handelsoorlog. Voor China zou het een reden kunnen zijn extra vaart te zetten achter het streven op eigen benen te staan en tegelijkertijd uit te groeien tot de economische wereldmacht.”

Dat het de laatste dagen rustig bleef op de aandelenmarkten, komt mede doordat de valutakoersen van opkomende markten opveerden. Wessels is er niet van overtuigd dat de vorige week in Turkije doorgevoerde forse renteverhoging een definitieve ommekeer teweeg heeft gebracht voor dat land. „Door de hoge tekorten op de lopende rekening blijven landen als Argentinië en Turkije de gevolgen van de voortgaande renteverhogingen in de VS voelen. Wij denken wel dat besmettingsvaar naar ander opkomende landen beperkt is”

Hoewel de kans bestaat dat het VK de EU zonder een handelsakkoord verlaat, maakt Wessels zich hierover geen grote zorgen. „De partijen denken er in november uit te komen en premier Theresa May vaart meer een koers voor een zachte Brexit. Maar indien het toch tot een harde Brexit komt, zullen de gevolgen voor de wereldeconomie beperkt blijven. Zelf ben ik bezorgder over Trumps handelsoorlog, zeker omdat deze zich kan uitbreiden naar Japan en de EU.”

Staalproducent ArcelorMittal eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een winst van 2% bovenaan.

De financiële instellingen waren ook in trek. ABN Amro won 1,5%. Aegon klom 0,7%.

Ahold Delhaize pakte met een plus van 1,4% een derde terug van de neergang op vrijdag na een negatief analistenrapport.

Galapagos eindigde met een verlies van 2,4% onderaan. Het biotechnologiebedrijf was vorige week nog de grote winnaar dankzij positieve testresultaten van zijn medicijn tegen reuma.

Unilever leverde 0,2% in. Een grote Britse aandeelhouder van het levensmiddelenconcern is van plan tegen de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het concern naar Nederland stemmen.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM voorop met een winst van 2,1% op de eerste werkdag van de nieuwe topman Ben Smith. Hij steekt de helft van zijn jaarsalaris in aandelen van de luchtvaartmaatschappij.

Besi verloor 1,8%. De toeleverancier aan de chipsector was in de afgelopen dagen juist wat hersteld, na woensdag op het laagste niveau in anderhalf jaar te zijn beland.

Smallcap Pharming verloor nog eens 1,6%, na het verlies van bijna 13% op vrijdag na een negatief rapport van Kempen. Het biotechnologiebedrijf hoopt eind deze week in de VS toestemming te krijgen om zijn medicijn Ruconest ook preventief in te zetten.

Op de lokale markt ging Adyen 4,2% onderuit. Na de woensdag neergezette top is de betalingsverwerker 20% teruggevallen, mede vanwege het bericht dat vroege investeerders hebben gecasht.

