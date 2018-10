’Financiële wereld rekent op slechtste Brexit-scenario’

Dat zei topman Sergio Ermotti in een interview met Bloomberg Television. „De financiële wereld handelt nu al vanuit de veronderstelling dat er geen akkoord komt”, zei Ermotti. De topman van UBS, dat €45.000 miljard onder beheer heeft, zei wel te verwachten dat het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie geen financiële crisis zal veroorzaken.

Vanaf woensdag gaat de Britse premier Theresa May in het Oostenrijkse Salzburg in gesprek met haar EU-collega’s om juist wel tot een oplossing te komen. Daarbij lijkt zich vanuit Spanje een nieuw obstakel aan te dienen.

Volgens de Spaanse krant El Pais gaat Spanje bij de onderhandelingen toezeggingen eisen over Gibraltar, zoals betere arbeidsvoorwaarden voor de 12.000 Spanjaarden die op dit Britse eiland voor de Spaanse kust werken. Spanje wil ook medezeggenschap over het vliegveld en een fiscale regeling voor bedrijven die vanuit Gibraltar zaken doen met Spanje. Spanje zal de Brexit-onderhandelingen echter niet aangrijpen om de kwestie van de Britse soevereiniteit over het eiland aan de kaak te stellen, aldus El Pais.