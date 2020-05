Personeel Hoogovens staakt

Dat vertelt voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad.

Het personeel is ontdaan over het ontslag van bestuursvoorzitter Theo Henrar. Het zou om een spontane staking tijdens het wisselen van ploegendiensten gaan.

Een woordvoerster van Tata Steel stelt dat personeel bij elkaar is gekomen om te overleggen.

Voorkomen

De raad van commissarissen van Tata Steel Nederland heeft geprobeerd om het ontslag van Henrar te door het Europese hoofdkantoor voorkomen, laat ze weten in een verklaring.

„De aandeelhouder heeft aan de raad van commissarissen (rvc) van Tata Steel Nederland (TSN) de wens te kennen gegeven dat de directievoorzitter Theo Henrar op zeer korte termijn vertrekt. Volgens de statuten van TSN beslist de aandeelhouder hier zelf over. De RvC heeft over dit onderwerp alleen een adviserende rol.”

„De rvc heeft de aandeelhouder zeer dringend ontraden zijn voornemen door te zetten. De rvc acht ook het moment zeer ongelukkig, zeker nu voor Tata Steel alle ervaring en focus nodig is in het bestrijden van de gevolgen van de gezondheid- en economische crisis als gevolg van Covid-19. De aandeelhouder heeft er helaas voor gekozen het dringende advies van de rvc naast zich neer te leggen en heeft vervolgens een regeling getroffen met Theo Henrar.”

Banen

De Europese directie van Tata Steel stelde in april een voorgenomen reorganisatie van het bedrijf uit tot na 1 juli. De bestuursvoorzitter van de Europese holding van het Indiase staalbedrijf voerde de coronacrisis als reden op. Belangrijke klanten van Tata Steel, met name de bouw en de autosector, hebben fabrieken gesloten of bestellen minder staal. De overcapaciteit en voorraden wereldwijd stijgen daardoor.

Bij Tata Steel stonden aanvankelijk ruim 3000 banen op de tocht, waarvan 1650 in Nederland. In een later stadium werd dat laatste getal afgezwakt tot 975. De Nederlandse directie en ondernemingsraad waren fel tegen. Dat heeft Henrar nu waarschijnlijk de kop gekost.