Rally bitcoin koelt af met terugval onder $40.000

Op cryptoplatform Coindesk zakte de bitcoin rond 17.30 uur (Nederlandse tijd) ruim 4% weg naar $39.760. In het weekend schoot de digitale munt nog omhoog tot ruim boven de $42.000. Vanaf het dieptepunt in de voorbije maand bij een stand van ruim onder de $30.000 is de cryptomunt ruim 20% opgeveerd.

Voor beleggers in de bitcoin was het maandag weer eens een mindere dag nadat in de voorbije week de digitale munt de weg omhoog nog stevig had gevonden. Winstnemingen zouden een rol hebben gespeeld bij de terugtrekkende beweging van de bitcoin.

Sterke opleving

Bij de sterke opleving van de bitcoin eind vorige maand leverde Amazon mogelijk een grote bijdrage. Het Amerikaanse online retailbedrijf zou overwegen om de deur open te gaan zetten voor cryptomunten.

Daarnaast droeg Tesla-baas Elon Musk een steentje bij om de animo rond cryptomunten te verbeteren. Hij gaf recent nog aan positief gestemd te zijn over de genaakte stappen bij de vergroening van het zogeheten minen.

Verder kijken cryptobeleggers nog steeds met argusogen naar China. De centrale bank in dat land benadrukte eind vorige week opnieuw om digitale munten te zien als een verstoring voor de eigen economie.