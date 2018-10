Shell stelt grens aan uitstoot methaan

In 2025 mag nog minder dan 0,2 procent van de totale olie- en gasproductie weglekken als methaan. Daarbij erkent Shell wel dat het nu nog erg lastig is om de methaanuitstoot te meten. Het concern schat dat het momenteel om een percentage tussen de 0,01 en 0,8 gaat.

Met behulp van speciale infraroodcamera's wil de onderneming beter zicht krijgen op haar methaanuitstoot. Ook zal Shell werk maken van het het repareren van lekken en het vervangen van bepaalde systeemonderdelen.

De overgang naar duurzame energie is een steeds belangrijker thema voor Shell, dat van milieuorganisaties ook nog altijd veel verwijten krijgt over zijn bijdrage aan milieu- en klimaatproblemen. In november vorig jaar kondigde Shell al aan dat het zijn voetafdruk op het gebied van CO2 in 2050 met de helft wil hebben teruggebracht.