’Gebruik pensioenpot om hypotheek af te lossen’

Nederland heeft een relatief star pensioenstelsel: vrijwel alle werknemers sparen via hun baas voor hun pensioen, de inleg wordt belegd, en resulteert in een uitkering voor het leven. In één keer een groot bedrag opnemen, bijvoorbeeld om de hypotheek af te lossen of om kinderen te helpen een huis te kopen, is niet mogelijk.

Als je mensen die mogelijkheid geeft, is het risico dat ze te veel geld uit hun pensioenpot halen, en (later) in financiële nood komen. De onderzoekers verwachten, op basis van modellen, dat dat nadeel niet opweegt tegen de extra welvaart die mensen krijgen als ze een deel van hun pensioenpot in één keer en zinnig besteden. Bovendien kun je het opnemen van geld aan voorwaarden verbinden, zodat mensen tegen zichzelf in bescherming worden genomen.