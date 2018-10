Remmenfabrikant Knorr-Bremse naar beurs

De beursgang moet in het vierde kwartaal plaatsvinden. Thiele en zijn familie blijven meerderheidseigenaar van Knorr-Bremse. Het bedrijf werd in 1905 opgericht en heeft meer dan honderd vestigingen in ruim dertig landen, met circa 29.000 werknemers. De jaaromzet is meer dan 6 miljard euro.

De gang naar de aandelenmarkt wordt begeleid door Deutsche Bank, JPMorgan Chase en Morgan Stanley.