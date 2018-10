'Turkije wil banken helpen met slechte leningen'

De Turkse overheid wil zo voorkomen dat banken kapitaalinjecties nodig hebben. Slechte leningen zouden worden ondergebracht in een aparte door de overheid ingestelde entiteit. Naar verluidt wordt het plan donderdag gepresenteerd door de Turkse minister van Financiën Berat Albayrak, samen met het economische programma voor de komende drie jaar. De maatregelen zouden zijn besproken tijdens een reeks bijeenkomsten tussen bankbestuurders en de overheid vorige week.

De Turkse lira is dit jaar flink in waarde gedaald, mede door zorgen over de invloed van president Recep Tayyip Erdogan op het monetaire beleid. De Turkse centrale bank kwam vorige week met een fikse renteverhoging ondanks druk van Erdogan om de rente juist te verlagen. De rente ging van 17,75 procent naar 24 procent.