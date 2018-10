Forse looneis FNV van 5%

De FNV vindt dat het tijd wordt dat werkgevers over de brug komen nu het economisch voor de wind gaat. ,,Wij eisen dat werkenden in 2019 nu eens echt gaan meeprofiteren van de economische groei. Nu schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat, is dit het moment om door te pakken”, zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha.

Lage inkomens

Volgens de FNV hebben werkenden veel te weinig meegedeeld in de economische groei. De inzet zal daarom hoger zijn in sectoren waar meer mogelijk is.

Verder wil de vakbond dat mensen met lage inkomens er relatief meer bij krijgen. Deze groep is er de afgelopen jaren het minst op vooruit gegaan. Daarom zet de FNV in op een bodembedrag van €100 bruto per maand. Dit betekent voor de laagstbetaalden al snel een loonstijging van bijna 6,5%.

Rechtvaardig

,,De economie groeit flink en de prijzen stijgen daardoor. De bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest. De lonen kunnen daarom niet achterblijven. Onze looneis van 5% is meer dan gerechtvaardigd”, aldus Boufangacha.

De FNV zet de strijd tegen flexiblisering door en zal zich ook komend jaar hard maken voor meer vaste banen. ,,Werkgevers en opdrachtgevers moeten weer hun verantwoordelijkheid nemen voor alle werkenden in hun bedrijf. Ook de mensen met onzeker werk doen ertoe en moeten gehoord worden.”

De vakbond eist dan ook dat er honderdduizenden onzekere contracten worden omgezet naar vaste contracten. ,,De doorgeslagen flexibilisering treft vooral jongeren onder 35 jaar. Bijna de helft heeft geen vast contract. Zij verdienen meer zekerheid om een bestaan op te kunnen bouwen. Flex is een veelkoppig monster dat ervoor zorgt dat collega’s en generaties tegen elkaar worden uitgespeeld.”